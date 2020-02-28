Инвестиции в развитие Забайкальской железной дороги в 2020 году превысят 50 млрд рублей

ТАСС, 28 февраля. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) планирует направить на развитие Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в 2020 году более 50 млрд рублей, сообщается в пятницу на сайте ЗабЖД.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что государству необходимо обеспечить развитие Восточного полигона сети железных дорог, он поручил включить в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мероприятия по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (БАМ и Транссиб). Согласно майскому указу президента, пропускная способность БАМ и Транссиба к 2024 году должна вырасти в 1,5 раза до 180 млн т.

"В 2020 году ОАО "РЖД" планирует направить на развитие Забайкальской железной дороги 51,6 млрд рублей, что на 43% выше объема инвестиций 2019 года. Инвестиции будут направлены на развитие инфраструктуры станций, реконструкцию пути и искусственных сооружений, обновление объектов энергоснабжения. Всеми видами ремонта планируется обновить более 450 км пути", - говорится в сообщении.

Работы по реконструкции запланированы на станциях Карымская, Могоча, Пеньковая, Хилок, Чернышевск, Укурей в Забайкальском крае, Сковородино, Ту, Уруша, Белогорск, Екатеринославка в Амурской области.

"В 2020 году намечено завершение электрификации участка Карымская - Забайкальск, реконструкция сортировочной системы станции Забайкальск. Продолжится обновление локомотивного парка и развитие объектов локомотивного комплекса, - отметили в пресс-службе ЗабЖД. - В 2020 году планируется поступление 21 нового маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ, а также сдача в эксплуатацию пункта технического обслуживания локомотивов на станции Забайкальск и здания цеха эксплуатации эксплуатационного локомотивного депо Могоча".

Протяженность Транссиба на участке ЗабЖД составляет 2266,7 км. Магистраль проходит по территории двух регионов: Забайкальского края и Амурской области.