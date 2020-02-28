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ФГК создает парк собственных маневровых локомотивов

Первая партия маневровых тепловозов будет поставлена в адрес ФГК в течение I квартала текущего года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. "Федеральная грузовая компания" ("дочка" РЖД) приобрела первую партию маневровых локомотивов у "Людиновского тепловозостроительного завода" (входит в компанию "Синара - Транспортные Машины"), говорится в сообщении компании.

По словам генерального директора ФГК Виктора Вороновича, которые приводятся в пресс-релизе, предоставление услуг локомотивной тяги тепловозами будет способствовать снижению технологических рисков и повышению эффективности работы предприятий, уменьшению времени простоя вагонов под погрузкой за счет своевременного выполнения грузовых операций.

Полностью первая партия маневровых тепловозов будет поставлена в адрес ФГК в течение I квартала 2020 года. Локомотивы направят для маневровой работы на транспортных участках промышленных предприятий, обслуживаемых по договорам комплексного транспортного обслуживания.

Либерализация локомотивной тяги, которая обсуждалась на протяжении многих лет, в России так и не состоялась. Эксплуатация локомотивов осталась в ведении РЖД. Тем не менее, холдинг позволял частным владельцам тягового подвижного состава использовать его на отдельных маршрутах. Собственные локомотивы есть, например, у компаний СУЭК и "Трансойл". Новых дозволений какое-то время не выдавалось.

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