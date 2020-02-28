Минфин предложил ввести должность первого заместителя главы Казначейства

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минфин России предложил ввести должность первого заместителя руководителя Федерального казначейства. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается оставить прежнее количество заместителей руководителя Федерального казначейства, выделив в их числе должность одного первого заместителя руководителя Федерального казначейства", - отмечается в документе.

Согласно записке, введение новой должности обусловлено необходимостью выполнения Федеральным казначейством задач в рамках создания системы казначейских платежей и ее интеграции с платежными системами, в том числе национальной системой платежных карт и системой быстрых платежей Банка России.