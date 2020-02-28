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ФНС сообщила о кратковременных проблемах в работе информационной системы

В ведомстве уточнили, что система уже работает в штатном режиме

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Информационная система Федеральной налоговой службы (ФНС) работает в штатном режиме, но в связи с проведением срочных внеплановых технологических работ наблюдались кратковременные проблемы, которые повлекли за собой необоснованные списания средств и блокировки счетов московских предпринимателей. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ФНС.

"Информационная система ФНС работает в штатном режиме, а кратковременные проблемы, на которые обратили внимание отдельные предприниматели, были связаны с проведением срочных внеплановых технологических работ", - говорится в сообщении пресс-службы.

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