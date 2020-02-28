Одну из самых загруженных ростовских трасс отремонтируют за четыре года

ВОЛГОДОНСК /Ростовская область/, 28 февраля. /ТАСС/. Трасса Ростов - Семикаракорск - Волгодонск, ведущая в Калмыкию, должна быть полностью отремонтирована в течение трех-четырех лет, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Я бы отдельно обратил внимание на дорогу от Ростова до Волгодонска, и наша принципиальная задача - те участки, которые были сегодня обозначены, завершать, ускоряться. <...> Будем стремиться, чтобы в полном объеме в течение трех-четырех лет эта дорога в целом стала нормальной", - сказал он.

В настоящий момент ремонтные работы на отдельных участках трассы, общая длина которой составляет около 210 км, уже ведутся. "Одной из самых загруженных трасс области является дорога Ростов - Волгодонск с интенсивностью движения более 17 тыс. автомобилей в сутки, причем эта интенсивность меняется: чем ближе к Ростову, тем выше эта интенсивность. <...> Дорога эта была построена еще в 1970-х годах прошлого века, когда проектирование велось исходя из нагрузок, которые современные автомобили превышают в несколько раз. <...> На самых проблемных участках выполняется капремонт с использованием новых прогрессивных технологий", - сообщил министр транспорта области Андрей Иванов на прошедшем в Волгодонске совещании.

По словам министра, за прошедшие пять лет было капитально отремонтировано 58 км дороги. "В нормативном состоянии на сегодняшний день находится 109 км. В 2020 году в нормативное состояние будет приведено еще 24 км, на это <...> выделяется 736 млн рублей", - сообщил Иванов, подчеркнув, что реконструкция ведется постепенно, чтобы обеспечить безопасность и непрерывность дорожного движения.

По словам главы ростовского Минтранса, ведомство параллельно с ремонтом трассы ведет переговоры о передаче дороги в подведомственность федеральному дорожному агентству. "Параллельно работаем с федеральным дорожным агентством по передаче наших дорог в ведомство федерального дорожного агентства, что даст возможность решить одну из основных, главных проблем, это, безусловно, недофинансирование", - заключил Иванов.