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Власти Липецкой области рассчитывают на конструктивное сотрудничество с инвесторами

Игорь Артамонов отметил, что власти находятся в постоянном поиске новых инвесторов, которые готовы реализовывать в области свои проекты

ЛИПЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области рассчитывают на конструктивное сотрудничество с инвесторами в вопросах роста промышленного производства в регионе. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов, комментируя попадание региона на четвертое место в рейтинге эффективности региональных фондов развития промышленности.

"При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере", - сказал Артамонов. Он отметил, что власти стараются всячески поддерживать данный сектор экономики и находятся в постоянном поиске новых инвесторов, которые готовы реализовывать в области свои проекты.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что рейтинг эффективности составляется по таким критериям, как наличие собственных и совместных программ, клиентоориентированность, информационное наполнение сайта и навигатора мер поддержки, число рассмотренных заявок и одобренных проектов. "За прошедший год, начиная с момента введения рейтинга, Липецкая область поднялась на семь позиций, увеличив количество баллов с 62 до 103", - заметил собеседник агентства.
 

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РоссияЛипецкая область
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