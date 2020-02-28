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Животноводческие предприятия ЮФО и СКФО возобновят поставки продукции в другие регионы

Ранее Россельхознадзор запретил вывоз животноводческой продукции в регионы, где не проводилась вакцинация против ящура

ТАСС, 28 февраля. Производители продукции животноводства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов смогут возобновить поставки в другие регионы России, ранее ограниченные Россельхознадзором, сообщили ТАСС в пятницу представители профильных министерств в регионах двух округов.

28 февраля газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что производители баранины Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, где выпускается более половины этого мяса в России, из-за ограничений Россельхознадзора лишаются права вывозить продукцию в более благополучные по ящуру регионы Центра и Северо-Запада РФ. По данным издания, часть ретейлеров уже столкнулись с перебоями поставок баранины.

"17 февраля были <…> введены ограничения, а с 26 февраля Россельхознадзором они были обновлены. Сейчас наши производители баранины поставляют ту же продукцию и в Московскую область, и в Санкт-Петербург, и в другие мегаполисы и регионы страны", - сказал ТАСС заместитель начальника управления ветеринарии Калмыкии Виталий Качканов.

Как пояснили в Минсельхозпроде Дагестана, ранее Россельхознадзор ввел запрет на вывоз животноводческой продукции в регионы, где не проводилась вакцинация против ящура - опасного заболевания домашнего скота.

"Вся животноводческая продукция, производимая на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, была запрещена к вывозу за пределы регионов, где проводится вакцинация скота по ящуру - в центральных регионах России данные мероприятия по этому заболеванию не проводились, поэтому в соответствии с решением Россельхознадзора, поставлять в них продукцию аграрии Юга России не имели права", - сказал ТАСС представитель министерства, добавив, что 26 февраля Россельхоз вновь ввел изменения в условия перемещения животноводческой продукции из регионов Северного Кавказа.

Живой скот под запретом

При этом изменения, принятые Россельхознадзором, не распространяются на живой домашний скот, уточнили в пресс-службе министерства со ссылкой на начальника управления ветеринарии Минсельхозпрода Дагестана Сергея Попандопуло.

"Его (живой скот - прим. ТАСС) как нельзя было вывозить ранее, так нельзя вывозить и в настоящее время. А вся животноводческая продукция теперь может отгружаться в Москву, Санкт-Петербург и другие города и регионы Российской Федерации при условии соблюдения определенных законом ветеринарных и санитарных требований", - привели в пресс-службе слова главы управления.

Ранее в пятницу в пресс-службе Россельхознадзора сообщили журналистам, что ведомство не вводило тотальных ограничений на ввоз продукции животноводства с Северного Кавказа и Юга России, в ведомстве уточнили, что речь идет "исключительно об условиях транспортировки таких товаров". В Россельхознадзоре также уточнили, что на сайте ведомства производители в онлайн-режиме могут узнать, какие требования необходимо соблюсти для перемещения животных или продукции из одного региона в другой.

По данным Россельхознадзора, Всемирная организация по охране здоровья животных присвоила России статус страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации, что является одним из важнейших элементов обеспечения экспорта российской продукции. В данную зону входит 52 субъекта РФ, при этом Россельхознадзор проводит работу для признания еще нескольких зон свободными от ящура, одну из таких зон составляют субъекты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Теги
РоссияСКФО
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