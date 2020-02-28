В Торгово-промышленной палате рассказали, что поможет вывести бизнес из тени в СКФО

КИСЛОВОДСК, 28 февраля. /ТАСС/. Вывести малый и средний бизнес из теневого сектора на Северном Кавказе поможет развитие семейного бизнеса, сообщил ТАСС в пятницу вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Максим Фатеев.

"Маленькие, семейные предприятия - это то, на чем должен стоять, в том числе и Северный Кавказ. Здесь семейные узы - это один из основных столпов, который объединяет жителей Северо-Кавказского региона. Необходимо развивать семейное предпринимательство, семейный бизнес на Кавказе", - сказал Фатеев, отвечая на вопрос о том, что поможет вывести на Северном Кавказе бизнес из тени.

Он отметил, что инициативу развития семейного бизнеса поддерживают федеральные власти, в настоящее время разрабатывается введение понятия "семейный бизнес" в гражданское законодательство.

"На примере многих стран мы видим, как развиваются семейные предприятия. Как семейный бизнес может быть гарантом социальной стабильности общества и социального, экономического развития. Сейчас мы как раз работаем с депутатами Государственной Думы на федеральном уровне, со многими нашими коллегами, которые представляют наши советы, комитеты в законодательных органах власти. Прорабатываются преференции для развития семейного бизнеса", - добавил вице-президент ТПП.

В пятницу в Кисловодске прошло заседание Ассоциации Торгово-промышленных палат СКФО, в котором участвовал Фатеев.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан до 2024 года и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.