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Минприроды представило концепцию утилизации упаковки производителем

Ведомство предлагает перейти на новую систему отношений начиная с батареек и ртутных ламп, электроники и автомобильных шин

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало проект концепции реформирования механизма расширенной ответственности (РОП) производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки. Соответствующий проект распоряжения размещен в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект концепции предполагает реализацию комплекса мер, призванных сменить текущее инерционное состояние института РОП, устранение имеющихся недостатков действующего механизма РОП и создание условий, необходимых для заинтересованности региональных операторов по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и повышении их интереса к осуществлению деятельности по обработке и утилизации ТКО, что позволит обеспечить выполнение показателей национального проекта "Экология", - говорится в пояснительной записке к документу.

Основной целью механизма РОП является создание экономических условий для перехода к циклической экономике, в которой максимальное количество ресурсов извлекается из отходов и повторно используется по первоначальному назначению. Экологический сбор уплачивается каждые полгода со всей массы выпущенной в оборот упаковки (100% норматив утилизации).

Минприроды предлагает перейти на новую систему отношений начиная со следующих групп товаров: батарейки и ртутные лампы, электроника и автомобильные шины. В соответствии с проектом распоряжения, переход к новой системе планируется осуществить в период с 2022 года по 2024 год Администратором экологического сбора предлагается определить ФНС, а оператором - Российский экологический оператор (РЭО).

Для стимулирования максимального вовлечения ресурсов во вторичный оборот предусматриваются признание продажи вторичных ресурсов заготовителям некоммерческой деятельностью и прекращение взимания с физических лиц, осуществляющих продажу вторичных ресурсов, налога на доходы физических лиц, а также установление нулевой или пониженной ставки налога на добавленную стоимость для региональных операторов и заготовителей вторичных ресурсов.

Ожидается, что в результате реализации концепции станет возможным обеспечение к 2024 году утилизации вторичных ресурсов, полученных из твердых коммунальных отходов, а также обеспечение к 2024 году для более чем 50% населения РФ возможности раздельного сбора отходов и снижения платы за отдельно собранные отходы не менее, чем на 50% по сравнению с платой за обращение со смешанными отходами.

О расширенной ответственности

Расширенная ответственность производителя существует в России с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов (преимущественно упаковка). Она дает производителю три возможности: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию или организовать процесс самостоятельно. Участники рынка неоднократно указывали, что в нынешнем виде РОП неэффективна, систему надо реформировать.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

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