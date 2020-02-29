Белоруссия установила тариф на прокачку нефти из Украины

МИНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Транспортировка нефти трубопроводным транспортом с Украины на "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" по территории Белоруссии обойдется в 0,87 белорусского рубля за 1 тонну (без НДС). Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии, опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, данный тариф касается услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на территории республики по маршрутному направлению Броды - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод". Тариф по этому маршрутному направлению при расчетах в иностранной валюте составит 26,61 российского рубля.

Как сообщили ранее в концерне "Белнефтехим", Белоруссия достигла соглашения о поставках в марте из Азербайджана нефти общим объемом около 160 тыс. тонн на двух танкерах. Планируется, что нефть будет поставлена в порт Одессы, откуда начнется ее транспортировка по трубопроводу "Одесса - Броды" и далее на "Мозырский НПЗ".

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратила только "Сафмар".

26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии в дополнение к компаниям группы "Сафмар" начнут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками нефти в Белоруссию. Позднее в концерне уточнили, что группа "Сафмар" в марте может поставить в Белоруссию 300 тыс. тонн нефти, а "УДС нефть" - 50 тыс. тонн.