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Выручка крупнейшего сельхозпредприятия Хайнаня в 2019 году превысила $3,37 млрд

Валовая прибыль предприятия достигла $92,71 млн, что на 10,24% больше по сравнению с 2018 годом

ХАЙКОУ /Китай/, 29 февраля. /ТАСС/. Объем выручки крупнейшего государственного сельхозпредприятия южной китайской провинции Хайнань Hainan State Farms по итогам прошлого года вырос на 9,2% в годовом исчислении, до 23,6 млрд юаней (около $3,37 млрд). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Валовая прибыль предприятия достигла 649 млн юаней ($92,71 млн), что на 10,24% больше по сравнению с 2018 годом.

"Хайнань жибао" подчеркивает, что в прошлом году Hainan State Farms "успешно продвигало устойчивое развитие сельского хозяйства, содействовало модернизации отрасли".

Власти Хайнаня уделяют особое внимание развитию сельскохозяйственной отрасли, в частности тропического сельского хозяйства. Так, в июне прошлого года сотрудники Академии тропического сельского хозяйства Китая заявили о намерении создать в этой провинции национальный банк семян тропических растений. За его развитие будет отвечать базирующийся в городе Хайкоу (административный центр Хайнаня) Институт генетических ресурсов тропических культур при Академии тропического сельского хозяйства КНР. К настоящему времени ученым удалось собрать свыше 47 тыс. образцов генетического материала тропических растений.

Теги
КитайХайнань
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