Власти Хайнаня объявили о выполнении задачи по полной ликвидации бедности в регионе

ХАЙКОУ /Китай/, 29 февраля. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань полностью решили проблему низкого прожиточного уровня малоимущих слоев местного населения и будут содействовать дальнейшему повышению его благосостояния. Об этом заявил в субботу глава региональной канцелярии по вопросам ликвидации бедности Мэн Ли.

"Сегодня (в субботу - прим. ТАСС) последний город и еще два уезда на Хайнане официально утратили статус бедных регионов", - заявил он на пресс-конференции.

По словам чиновника, среди административно-территориальных единиц провинции, которые перестали считаться малоимущими и экономически отстающими, - город Учжишань и Байша-Лиский автономный уезд в центральной части Хайнаня, а также уезд Линьгао на севере острова. Таким образом регион выполнил еще одну из задач 13-й пятилетки (2016-2020) по формированию в КНР среднезажиточного общества.

Как отметил Мэн Ли, власти не намерены останавливаться на достигнутом и продолжат проводить политику по равномерному обогащению местных жителей, создавая дополнительные рабочие места. Он уточнил, что местная администрация не допустит регресса и уделит особое внимание мерам по минимизации рисков и недопущению распространения на Хайнане нового коронавируса.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.