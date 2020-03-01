{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия" сообщили, в каких сферах юрлица чаще всего становятся банкротами

Более половины российских компаний, переживающих банкротство, работают в отраслях торговли, строительства и недвижимости, отмечает издание

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Более половины российских компаний, переживающих банкротство, работают в отраслях торговли, строительства и недвижимости, сообщает в воскресенье газета "Известия" со ссылкой на данные Федерального реестра сведений юридических лиц (Федресурс).

По информации издания, с 2011 по 2020 годы банкротами признали себя порядка 60% компаний и предприятий, занятых в торговом и строительном секторах, а также в сфере недвижимости. При этом отмечается, что тенденция объявления компаниями своей несостоятельности идет на спад с 2018 года. В 2019 году процент несостоятельных компаний в упомянутых отраслях составил 58,9% от общего числа банкротств.

Причины такой статистики газета не приводит. По словам собеседника "Известий" - руководителя проекта Федресурс Алексея Юхнина, наибольшее число банкротств естественным образом приходится на отрасли, лидирующие в экономике по масштабу бизнеса и количеству сотрудников. Наименьшее же число несостоятельных компаний встречается в области культуры и спорта, здравоохранения и образования.

Юрист KPMG в России и СНГ Артем Баринов утверждает, что рост числа банкротств с 2011 по 2017 годы является последствием низкой эффективности работы института субсидиарной ответственности. По его мнению, несмотря на видимые улучшения ситуации в связи с рядом реформ законодательства и усложнением процедуры банкротств, говорить о тенденции к спаду пока рано.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперты назвали продукты с наибольшим спросом на Масленицу
По данным исследования Ozon, в 2020 году россияне предпочитают готовить блины на безглютеновой муке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС