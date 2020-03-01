"Известия" сообщили, в каких сферах юрлица чаще всего становятся банкротами

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Более половины российских компаний, переживающих банкротство, работают в отраслях торговли, строительства и недвижимости, сообщает в воскресенье газета "Известия" со ссылкой на данные Федерального реестра сведений юридических лиц (Федресурс).

По информации издания, с 2011 по 2020 годы банкротами признали себя порядка 60% компаний и предприятий, занятых в торговом и строительном секторах, а также в сфере недвижимости. При этом отмечается, что тенденция объявления компаниями своей несостоятельности идет на спад с 2018 года. В 2019 году процент несостоятельных компаний в упомянутых отраслях составил 58,9% от общего числа банкротств.

Причины такой статистики газета не приводит. По словам собеседника "Известий" - руководителя проекта Федресурс Алексея Юхнина, наибольшее число банкротств естественным образом приходится на отрасли, лидирующие в экономике по масштабу бизнеса и количеству сотрудников. Наименьшее же число несостоятельных компаний встречается в области культуры и спорта, здравоохранения и образования.

Юрист KPMG в России и СНГ Артем Баринов утверждает, что рост числа банкротств с 2011 по 2017 годы является последствием низкой эффективности работы института субсидиарной ответственности. По его мнению, несмотря на видимые улучшения ситуации в связи с рядом реформ законодательства и усложнением процедуры банкротств, говорить о тенденции к спаду пока рано.