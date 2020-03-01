Reuters: Emirates просит сотрудников уйти в отпуск из-за коронавируса

ТАСС, 1 марта. Эмиратская холдинговая компания The Emirates Group, являющаяся владельцем авиакомпании Emirates, просит сотрудников уйти в отпуск в связи с экономическими потерями, вызванными распространением коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо руководства компании сотрудникам.

"Особой проблемой для нас сейчас является необходимость справиться с воздействием COVID-19 [болезнь, вызванная новым коронавирусом]", - говорится в письме. По информации агентства, из-за распространения коронавируса компания наблюдает "ощутимое замедление темпов экономического роста".

В Emirates рекомендовали взять оплачиваемый отпуск работникам, имеющим такую возможность. Также сотрудникам, чьи обязанности не связаны с оперативной деятельностью, предложено уйти в отпуск за свой счет.

25 февраля о плане отправить персонал в неоплачиваемые отпуска заявило руководство сингапурской авиагруппы Singapore Airlines.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2870 летальных исходов, выздоровели около 42 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 79,8 тыс.