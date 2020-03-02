Лондон рассчитывает увеличить товарооборот с Вашингтоном на $20 млрд

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании рассчитывает на то, что заключение соглашения о свободной торговле с США увеличит товарооборот между двумя странами на £15,3 млрд ($20 млрд), а прямая выгода для экономики Соединенного Королевства составит £3,4 млрд ($4,4 млрд). Такая оценка содержится в распространенной в понедельник стратегии торговых переговоров между Лондоном и Вашингтоном.

Сами дискуссии должны стартовать позднее в этом месяце, идти попеременно на территории то Соединенных Штатов, то Великобритании. Руководителем британской команды переговорщиков назначен главный советник министерства внешней торговли королевства, бывший главный переговорщик и постпред Новой Зеландии при Всемирной торговой организации Кроуфорд Фалконер.

По расчетам Лондона, с британской стороны наибольшую выгоду от начинающихся переговоров получат производители керамики, автомобилей, продовольствия и напитков, а также адвокаты и архитекторы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в связи с этим, что предстоящая "трансатлантическая сделка будет отражать уникальную близость между двумя странами".

При этом отмечается, что британская национальная система здравоохранения (NHS), а также "высокие британские стандарты" продовольственной безопасности будут защищены будущим соглашением. Ранее оппозиционная Лейбористская партия обвиняла правительство консерваторов в намерении открыть доступ компаний из США к NHS, что, по ее оценкам, приведет к резкому повышению цен на медикаменты, а также допустить на британский рынок американскую хлорированную курятину.

Торговые переговоры с США начинаются вслед за тем, как Великобритания в ночь на 1 февраля вышла из ЕС, положив конец своему членству в европейском сообществе, которое продлилось 47 лет. Это открыло ей возможности для заключения торговых сделок по всему миру без ограничений, связанных с пребыванием в Евросоюзе. США занимает первое место в списке торговых партнеров королевства, на их долю в 2018 году пришлось £123,5 млрд ($160 млрд) экспорта британских товаров и услуг и £78 млрд ($101 млрд) импорта.

Британское правительство пообещало опубликовать в ближайшее время свои стратегии по торговым переговорам с Австралией, Японией и Новой Зеландией, а к 2022 году добиться того, что 80% внешней торговли будут осуществляться на беспошлинной основе.