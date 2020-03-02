Газовая конференция на Сахалине началась с выставки газомоторного оборудования

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Сахалинская газовая конференция, посвященная переходу на природный газ в качестве моторного топлива, открылась в понедельник утром презентацией компаний рынка газомоторного оборудования.

Конференция, организованная в рамках подготовки VI Восточного экономического форума (ВЭФ), будет проходить 2 и 3 марта. В ней примут участие около 300 человек, в том числе представители 50 компаний, областных властей, министерств энергетики, промышленности и торговли РФ, Фонда Росконгресс, а также Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Планируется, что по итогам конференции будут достигнуты реальные договоренности между местным бизнесом и представителями газовой отрасли.

"Впервые в рамках выездной сессии Восточного экономического форума открылась Сахалинская газовая конференция. Познакомиться с преимуществами газомоторного топлива смогут и простые сахалинцы. На площадке у Дома правительства открылась выставка газомоторной техники", - рассказал ТАСС заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко.

На выставке представлены автобусы, коммерческие грузовики, такси и другие транспортные средства, на которые установлено газобаллонное оборудование, всего около 35 единиц.

По информации областных властей, вопросы перехода на газомоторное топливо участники обсудят на пленарном заседании. Также пройдут тематические круглые столы "Развитие газозаправочной инфраструктуры, технические аспекты переоборудования транспорта на газомоторное топливо. Проблемы и решения" и "Финансовые инструменты, способствующие развитию транспорта на газомоторном топливе".

В правительстве региона сообщили, что по итогам конференции будут подготовлены предложения в деловую программу Восточного экономического форума - 2020, который пройдет со 2 по 5 сентября во Владивостоке.

Планы Сахалинской области

Власти Сахалинской области планируют за ближайшие пять лет перевести на газомоторное топливо маневровые локомотивы и 100 тыс. автомобилей - 50% от всего автопарка региона. Помимо этого, планируется создать сеть стационарных и мобильных газозаправочных станций. На юге Сахалина уже есть около десятка таких станций. В 2021 году на острове газовые передвижные станции появятся в Охе и Ногликах, в Аниве откроют стационарную заправку.

В 2020 году на реализацию проектов по газификации Сахалинской области "Газпром" запланировал 1,39 млрд рублей.