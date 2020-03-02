"Известия": ЦБ хочет включить дополнительные услуги в расчет полной стоимости кредита

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Банк России принимает участие в разработке поправок к закону о потребительском кредите, которые предполагают расширение полной стоимости кредита (ПСК) за счет включение в этот показатель ряда платежей, де-факто связанных с займом, но де-юре к нему не относящихся. Речь идет о медицинских страховках, консультациях юристов и некоторых комиссиях, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на руководителя службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуту.

"Например, есть дополнительные услуги, которые сейчас в ПСК не включаются, и человек не до конца понимает финансовую нагрузку, которую на себя берет, соглашаясь на эти услуги. Помимо привычного личного страхования при кредитовании (оно включается в расчет ПСК), банки предлагают, например, медицинское страхование или страхование выезжающих за рубеж, напрямую не связанное с кредитом, но оплачиваемое за счет заемных средств. Также предлагают платные юридические, консалтинговые услуги", - пояснил изданию Мамута.

По мнению представителя ЦБ, "покупая вместе с кредитом дополнительную услугу, человек должен понимать, что он приобретает и сколько за это платит". "Это позволит потребителю сделать взвешенный выбор - отказаться или согласиться на приобретение таких услуг, поскольку он будет информирован о расходах, которые понесет, заключив кредитный договор с "нагрузкой", - добавил Мамута. Он также отметил, что поправки планируется внести в законопроект Минфина, предполагающий штраф в двукратном размере от стоимости услуги в отношении банка в том случае, если он не выдал кредит из-за того, что гражданин отказался от дополнительной платной услуги.

Как сообщил газете в пресс-службе ведомства, документ внесен в правительство и готовится для внесения в парламент. "Взыскание сверхкомпенсационных убытков является некой мерой ответственности, которая применяется к кредитору за недобросовестное поведение. Предполагается, что данная мера будет стимулировать кредиторов корректировать модель поведения в отношении заемщика", - пояснили изданию в Минфине. В пресс-службе ведомства добавили, что внесение поправок окажет содействие созданию эффективного механизма защиты прав заемщика при потребительском кредитовании.