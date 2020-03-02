На севере Москвы к 2026 году построят комплекс по производству ортопедических изделий

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Производственный комплекс для изготовления медицинских ортопедических изделий построят к 2026 году в Хорошевском районе Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Реализация нового производственного объекта позволит не только привлечь 500 млн рублей частных инвестиций, но обеспечит создание 160 новых рабочих мест для жителей Хорошевского и других прилегающих районов на севере Москвы. Строительство производственного комплекса должно быть завершено к 2026 году", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что инвестором выступит ООО "Предприятие Сегмент". Новый комплекс будет производить, в том числе, ортопедические матрасы, подушки, соответствующие требованиям, обеспечивающим лечение заболеваний опорно-двигательной системы.

В сообщении отмечается, что согласно договору аренды земельного участка, в течение шести лет арендатору необходимо возвести на предоставленном городом участке объект площадью 5 тыс. кв. м.

"В настоящий момент договор аренды находится на регистрации в Росреестре, после чего инвестор сможет приступить к проектно-изыскательным работам, получить градостроительный план участка и начать проектирование и строительство комплекса", - уточнил глава департамента Максим Гаман, которого также цитирует пресс-служба.