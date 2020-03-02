ТОР "Забайкалье" расширят для двух новых проектов

ТАСС, 2 марта. Территорию опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" расширят, резидентами станут еще две компании, планирующие реализовать проекты на 71 млн рублей, в том числе направленные на развитие транспортной инфраструктуры на российско-китайской границе. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства Забайкальского края.

ТОР "Забайкалье" создано в августе 2019 года, в конце прошлого года Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики потребовало от властей Забайкальского края ускорить регистрацию резидентов единственной в регионе ТОР. Регион заявил участие 15 инвесторов с реализацией проектов на 196 млрд рублей и созданием свыше 9 тыс. рабочих мест в ТОР. В конце ноября 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что управление строительством инфраструктуры на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке нужно передавать на уровень регионов.

"Границы ТОР "Забайкалье" будут расширены для двух новых проектов. Потенциальные инвесторы рассчитывают оборудовать комплекс для перевалки и хранения сжиженного природного газа и нефтепродуктов в Забайкальске и наладить в Чите выпуск стальных помольных шаров и лопат для промышленных предприятий и хозяйства. Общий объем инвестиций по двум проектам составит около 71,2 млн рублей, в регионе появятся более 140 новых рабочих мест", - сообщила пресс-служба регионального правительства.

Первый проект, как пояснил гендиректор компании "Международный терминал Забайкальск" Георгий Чертков, направлен на развитие транспортной инфраструктуры погранперехода Забайкальск - Маньчжурия. "Статус резидента ТОР - это благоприятные условия для развития бизнеса и огромный ресурс, который дает инвестору существенные преимущества. На наш взгляд, развитие российско-китайского пункта пропуска будет способствовать включению Транссибирской магистрали в число маршрутов так называемого экономического пояса Шелковый путь, связывающего страны Азии и Европы", - приводит его слов пресс-служба. Также компания рассчитывает оборудовать универсальный комплекс для перевалки и хранения грузов, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в танк-контейнерах.

Второй проект предусматривает использование списанных и негодных рельсов при изготовлении шаровых мельниц и лопат. Причем проект компании не предполагает переплавки рельсов. Максимальная проектная мощность рассчитана на ежемесячный выпуск 230 тыс. лопат и 152 тонн помольных шаров.

В конце февраля заместитель председателя правительства Забайкальского края - министр инвестиционного развития региона Михаил Чуркин сообщал, что менее чем за год существования ТОР в Забайкалье уже 12 резидентов заключили соглашения об осуществлении деятельности с управляющей компанией ТОР "Корпорация развития Дальнего Востока". Общий объем инвестиций составил 127 млрд рублей, при этом предусмотрено создание 5 тыс. рабочих мест.