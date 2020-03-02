"Ъ": "Силовые машины" намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. "Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens. Теперь у сторон есть несколько месяцев для согласования цены сделки, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, согласно условиям создания СП, у "Силовых машин" раз в три года возникает опцион на продажу своей доли в совместном предприятии. Переговоры о продаже начались в январе текущего года и должны завершиться в течение двух месяцев ("окно" для опциона открылось 2 декабря). Если в течение этого срока компании не смогут договориться о стоимости сделки, подключится независимый оценщик.

Как рассказал газете источник, близкий к "Силовым машинам", долю компании можно оценить в $5-6 млн, поскольку у предприятия нет производства полного цикла. В "Силовых машинах" отказались от комментариев, в Siemens на запрос издания не ответили.

"Коммерсантъ" отмечает, что, выкупив долю "Силовых машин", Siemens должен будет привлечь в СП другого российского инвестора, которым, по сведениям газеты, может стать "Газпром энергохолдинг". Но в 2019 году он уже приобрел еще одно крупное предприятие - "РЭП Холдинг", которое в основном выпускает газовые и паровые турбины для "Газпрома". В "Газпром энергохолдинге" газете отказались комментировать эту информацию.

"Силовые машины" разрабатывают отечественную газовую турбину мощностью 65 МВт и 170 МВт. Производством газовых турбин средней и большой мощности отечественные компании не занимаются, такое энергооборудование в России изготавливает только СТГТ, но его установка на теплоэлектростанции в рамках программы модернизации не проходит по требованиям локализации. Работа Siemens и "Силовых машин" в рамках СП перестала быть конструктивной еще несколько лет назад, на фоне введения санкций США "Силовые машины" последовательно стремятся заблокировать иностранцам доступ к рынку РФ. После выхода из СП компании будут конкурировать как поставщики газовых турбин средней и большой мощности в диапазоне 65-170 МВт (этой технологии в РФ пока нет) в рамках программы модернизации ТЭС, говорится в публикации.

"Силовые машины" владеют 35% в СП, Siemens - 65%. Сейчас Siemens планирует заключить СПИК (специнвестконтракт, который позволит поставлять турбины СТГТ для реновации электростанций по программе модернизации), однако "Силовые машины" высказывались против заключения СПИК с СТГТ.