{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ъ": "Силовые машины" намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%

У сторон есть несколько месяцев для согласования цены сделки

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. "Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens. Теперь у сторон есть несколько месяцев для согласования цены сделки, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, согласно условиям создания СП, у "Силовых машин" раз в три года возникает опцион на продажу своей доли в совместном предприятии. Переговоры о продаже начались в январе текущего года и должны завершиться в течение двух месяцев ("окно" для опциона открылось 2 декабря). Если в течение этого срока компании не смогут договориться о стоимости сделки, подключится независимый оценщик.

Как рассказал газете источник, близкий к "Силовым машинам", долю компании можно оценить в $5-6 млн, поскольку у предприятия нет производства полного цикла. В "Силовых машинах" отказались от комментариев, в Siemens на запрос издания не ответили.

"Коммерсантъ" отмечает, что, выкупив долю "Силовых машин", Siemens должен будет привлечь в СП другого российского инвестора, которым, по сведениям газеты, может стать "Газпром энергохолдинг". Но в 2019 году он уже приобрел еще одно крупное предприятие - "РЭП Холдинг", которое в основном выпускает газовые и паровые турбины для "Газпрома". В "Газпром энергохолдинге" газете отказались комментировать эту информацию.

"Силовые машины" разрабатывают отечественную газовую турбину мощностью 65 МВт и 170 МВт. Производством газовых турбин средней и большой мощности отечественные компании не занимаются, такое энергооборудование в России изготавливает только СТГТ, но его установка на теплоэлектростанции в рамках программы модернизации не проходит по требованиям локализации. Работа Siemens и "Силовых машин" в рамках СП перестала быть конструктивной еще несколько лет назад, на фоне введения санкций США "Силовые машины" последовательно стремятся заблокировать иностранцам доступ к рынку РФ. После выхода из СП компании будут конкурировать как поставщики газовых турбин средней и большой мощности в диапазоне 65-170 МВт (этой технологии в РФ пока нет) в рамках программы модернизации ТЭС, говорится в публикации.

"Силовые машины" владеют 35% в СП, Siemens - 65%. Сейчас Siemens планирует заключить СПИК (специнвестконтракт, который позволит поставлять турбины СТГТ для реновации электростанций по программе модернизации), однако "Силовые машины" высказывались против заключения СПИК с СТГТ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Жителям Сахалина полностью компенсируют перевод машин на газомоторное топливо
Власти региона планируют за пять лет половину автомобилей в области перевести на газомоторное топливо
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС