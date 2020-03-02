PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале вырос до 48,2 пункта с 47,9 пункта в январе

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2020 года поднялся до отметки 48,2 пункта против 47,9 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Хотя темпы сокращения в производственном секторе замедлились до минимальных с августа прошлого года, результаты последнего исследования продлили текущую серию сокращения до десяти месяцев. Российские производители продолжали сообщать о снижении производства в условиях слабого спроса, причем темпами, аналогичными тем, что наблюдались в январе, на фоне слабой покупательской способности клиентов", - отмечается в обзоре.

По данным IHS Markit, обрабатывающие компании указали на наиболее мягкое ухудшение рыночных условий за последние шесть месяцев, что было частично обусловлено минимальным сокращением новых заказов. При этом цены на сырье росли незначительно, а покупательская активность в феврале снижалась. В то же время компании более быстрыми темпами поднимали цены на продукцию.

"Проблемы в цепи поставок усилились в феврале на фоне вспышки коронавируса в Китае. Показатели поставщиков еще более ухудшились, а сокращение незавершенных заказов замедлилось, поскольку компании испытывали трудности с закупками некоторых сырьевых товаров", - сообщают в IHS Markit.

Деловые ожидания производителей из-за снижения спроса и усиления конкуренции в феврале ослабевали. Степень оптимизма снизилась до двухлетнего минимума, хотя компании надеялись на прибавление новых заказов и видов продукции. На этом фоне в прошедшем месяце понизились производственные потребности и продолжили быстрыми темпами сокращаться рабочие места.

"Снижение общих продаж замедлилось, так как сектор продемонстрировал некоторые признаки восстановления, несмотря на сложные условия внутреннего спроса. Между тем уровень инфляции закупочных цен упал до минимального уровня за одиннадцать лет. <...> Хотя наш последний прогноз указывает на ускорение роста промышленного производства в первые два квартала 2020 года, производители по-прежнему колеблются в отношении своих ожиданий относительно роста объемов производства на предстоящий год", - сообщила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, комментарий которой приводится в тексте исследования.