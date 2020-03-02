Самая крупная российская ВЭС в Адыгее начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок

МАЙКОП, 2 марта. /ТАСС/. Самая крупная в России ветроэлектростанция (ВЭС), ставшая первым завершенным проектом компании "Новавинд" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома), приступила к поставкам на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ), сообщила в понедельник пресс-служба АО "НоваВинд".

"Самая крупная в России ВЭС начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Адыгейская ВЭС стала первым завершенным проектом АО "Новавинд". Адыгейская ВЭС с установленной мощностью 150 МВт состоит из 60 ветроэнергетических установок. Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Министерством промышленности и торговли РФ, - 65%", - говорится в сообщении.

"Новавинд", реализуя программу локализации, планирует довести ее уровень до 80-85%. В ее рамках была решена задача серийного производства компонентов и узлов на территории РФ, уточнили в пресс-службе компании.

Сейчас Росатом реализует программу строительства ВЭС еще на четырех площадках в Ставропольском крае и Ростовской области. Следующий крупнейший ветропарк появится в Кочубеевском районе Ставропольского края, его установленная мощность составляет 210 МВт. Всего до 2023 года Росатом введет в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт, добавили в пресс-службе.

Строительство ветропарка началось в сентябре 2018 года. Ранее сообщалось, что объем совокупных инвестиций компании "Новавинд" в проект строительства первого ветропарка компании мощностью 150 МВт в Адыгее превысил 23 млрд рублей. Расчетная выработка Адыгейской ВЭС составит около 354 млн кВт/ч в год. Ввод объекта в эксплуатацию позволит снизить энергодефицит Адыгеи на 20%.