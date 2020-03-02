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"Транснефть" в феврале отгрузила на экспорт в портах России 10,5 млн тонн нефти

В направлении белорусских НПЗ в феврале поставлено 302 тыс. тонн нефти

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. "Транснефть" предварительно по итогам февраля 2020 года отгрузила в крупнейших российских морских портах на экспорт 10,5 млн тонн нефти. Об этом сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"Подведены предварительные итоги отгрузки в феврале: в Новороссийске 1,82 млн т нефти (5 танкеров переходных) и 460 тыс. т дизтоплива (3 танкера переходных ), в Приморске 3,490 млн т нефти и 1,690 млн т дизтоплива (3 танкера переходных из-за опоздания ), в Усть-Луге - 2,6 млн т и в Козьмино - 2,620 млн т", - сказал он.

Демин также сообщил, что в направлении белорусских НПЗ в феврале поставлено 302 тыс. т нефти.

"В Новороссийске шторм, закончившийся в 17.30 воскресенья, начался вновь сегодня в 6.45, погода пока позволяет продолжать налив пришвартованных судов. Отставание от графика - пять позиций по нефти и три по дизелю. В балтийских портах действует штормовое предупреждение, отгрузка идет по фактической погоде. Отставание от графика на Балтике только по нефтепродуктам в Приморске из-за опоздания танкера, в Козьмино погода рабочая", - добавил он.

Как сообщалось ранее, поставки нефти в дальнее зарубежье в 2020 году по системе "Транснефти" планируются на уровне 205 млн тонн, что на 7% меньше показателя 2019 года. В частности, через морские порты будет направлено 115 млн тонн (снижение на 16%), по магистральному нефтепроводу "Дружба" - 50 млн тонн (рост на 18%), в КНР - 40 млн тонн (на уровне 2019 года).

В ближнее зарубежье планом "Транснефти" предусмотрена поставка 24,5 млн тонн нефти (рост на 31,7%), в том числе на нефтеперерабатывающие завода Белоруссии в соответствии с индикативным балансом - 23,5 млн тонн (против 17,6 млн тонн в 2019 году) и на НПЗ Казахстана - 1 млн тонн (на уровне прошлого года).

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