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Сбербанк выдал "Ростелекому" кредит на сделку по Tele2 и рефинансирование долга

Сумма кредита составила 50 млрд рублей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сбербанк предоставил "Ростелекому" кредит в 50 млрд рублей на сделку по консолидации 100% Tele2 и рефинансирование текущей задолженности компании в других банках, сообщил ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Его слова передала пресс-служба кредитной организации.

"Сбербанк и "Ростелеком" связывают длительные партнерские отношения, мы исторически являемся одним из крупнейших кредиторов компании. Недавно мы предоставили компании финансирование в объеме 50 млрд рублей для рефинансирования текущей задолженности в других банках и на сделку по консолидации 100% Tele2", - отметил Попов.

19 февраля "Ростелеком" сообщил о консолидации 100% акций Tele2. До сделки компании принадлежало 45% акций сотового оператора, остальным пакетом владели компания Tele2Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова - 40% и банк "Россия".

ВТБ в своей финансовой отчетности сообщил, что на конец 2019 года пакет "Теле2" оценен в 66 млрд рублей, в отчетности на конец 2018 года этот пакет был оценен в 53,5 млрд рублей.

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