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РЖД в феврале увеличили перевозки пассажиров почти до 88,8 млн человек

Всего за январь-февраль электрички перевезли до 162,1 млн пассажиров, а поезда дальнего следования - до 16,1 млн

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. "Российские железные дороги" в феврале увеличили перевозки пассажиров на 7,9% - до 88,8 млн по сравнению с февралем прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

При этом, пассажиропоток в поездах пригородного следования вырос на 8% - до 81,7 млн пассажиров, а в дальнем следовании - на 6,6% - до 7,1 млн.

Всего за январь - февраль РЖД перевезли 178,2 млн пассажиров, что на 7,2% больше, чем годом ранее. В пригородном сообщении перевозки выросли на 7,4% - до 162,1 млн пассажиров, в дальнем следовании - на 6% - до 16,1 млн пассажиров.

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Россия
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