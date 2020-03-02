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Оператор маркировки ЦРПТ займется защитой легального оборота товаров

Он также планирует выстроить постоянную коммуникацию с представителями бизнеса, которые не готовы полноценно работать в легальном поле

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Оператор системы маркировки в РФ - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) объявил о запуске нового направления, которое сфокусируется на защите легального бизнеса. Новое подразделение возглавил Максим Курганский, ранее курировавший GR-направление в компании "БАТ Россия" (российская структура British American Tobacco, BAT), сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

В сообщении говорится, что основной задачей нового направления станет "разработка новых методов пресечения нелегальной торговли с помощью цифрового функционала системы маркировки", работа с общественными организациями, представителями власти и правоохранительными органами.

Оператор также планирует выстроить постоянную коммуникацию с представителями бизнеса, которые не готовы полноценно работать в легальном поле. "Уверен, что мы сможем объяснить бизнесу реальные преимущества работы с цифровой маркировкой. Среди основных - возможность увеличить объем легального рынка и, следовательно, продажи. А также оптимизировать затраты, что в итоге приведет к увеличению прибыли", - приводит ЦРПТ слова руководителя нового направления Максима Курганского.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С начала этого года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, а с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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