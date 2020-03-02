Сбербанк и Сколтех могут создать инновационную платформу для медучреждений

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сбербанк и Сколтех могут совместно создать инновационную платформу для медицинских учреждений. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава кредитной организации Герман Греф.

"К нам пришла Ольга Юрьевна Голодец, мы договорились о том, что мы будем создавать, скорее всего, вместе со Сколтехом платформу для медицинских учреждений. То есть это такой фундамент, на котором можно построить все что угодно. При этом, конечно, мы не будем создавать сами сервисы для медицины, для здравоохранения и так далее. Наша часть - инженерная, мы будем обеспечивать "облако", мы будем обеспечивать все инструменты и методологическую поддержку. Все остальное они будут делать сами с помощью наших инженеров", - сказал Греф.

Он отметил, что платформа позволяет создавать новые сервисы в течение двух недель. "Самое главное, что так называемая микросервисная платформа не связана между собой, и если один сервис отказывает, то вся остальная платформа абсолютно независима. В традиционной архитектуре это невозможно, пропадает функциональность всей платформы", - уточнил Греф.

По его словам, также Сбербанк в настоящее время тестирует ИТ-платформу совместно с правительством. "Мы создали фабрику подготовки людей, которые работают на этой платформе. Мы с Сергеем Собяниным [мэр Москвы] и с Максимом Орешкиным [помощник президента РФ] смотрели, как идет подготовка людей. 5 тыс. человек в год мы в течение четырех недель подготавливаем для работы с нашим инструментарием. Это, конечно, суперсовременная фабрика", - добавил он.

В начале февраля бывшая вице-премьер Ольга Голодец подтвердила ТАСС, что наблюдательный совет Сбербанка утвердил ее кандидатуру на пост заместителя председателя правления кредитной организации. Позднее Греф сообщил, что Голодец будет курировать медицинское направление в банке.