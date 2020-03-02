Счетная палата предлагает увеличить федеральное финансирование покупки жилья детям-сиротам

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Счетная палата (СП) предлагает значительно увеличить федеральное финансирование для обеспечения жильем детей-сирот. Об этом в понедельник сообщил аудитор СП Сергей Штогрин на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Мы выходим с предложением об увеличении ассигнований из федерального бюджета. Дело в том, что в основном эта проблема финансируется из региональных бюджетов", - сказал Штогрин.

По его словам, в 2019 году из бюджетов субъектов РФ на решение жилищной проблемы детей-сирот было выделено более 33 млрд рублей, а из федерального - 7,4 млрд. "Поэтому мы считаем, что как минимум надо удвоить сумму. Может быть, даже... довести эту сумму до 20 млрд рублей из федерального бюджета, тогда потянутся к этому и бюджетные деньги субъектов РФ, чтобы у нас с 2020 года число лиц, которые стоят в списках и ожидают получения жилья, сокращалось", - озвучил аудитор позицию ведомства.

В этом случае, оценивает Штогрин, полностью обеспечить детей-сирот жильем возможно за пять-шесть лет. "И перейти к тому, чтобы все, кому исполняется 18 лет, в плановом году получали жилье", - отметил представитель СП.

Согласно статистике, которую привел аудитор, на 1 января 2020 года в очереди на получение жилья стояли 279 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2015 году их было 214 тыс., в 2012 году - 84 тыс., обратил внимание Штогрин.