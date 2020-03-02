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Порт Махачкалы стал лидером по динамике роста грузооборота среди портов РФ в 2019 году

. Объем перевалки грузов в дагестанском порту составил около 4,7 млн т

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Махачкалинский морской порт стал лидером среди российских портов по динамике роста грузооборота по итогам прошлого года. Об этом в понедельник сообщил журналистам помощник гендиректора порта Алик Абдулгамидов.

"Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) по итогам работы за 2019 год стал лидером среди портов страны по динамике роста. Объем перевалки грузов в дагестанском порту, как отмечают эксперты всероссийской информационно-аналитической газеты "Транспорт России", вырос в 1,9 раза и составил около 4,7 млн т", - говорится в сообщении.

"Коллектив предприятия и в новом году сохраняет хорошие темпы работы. За два первых месяца 2020 года через причалы порта перегружено около 900 тыс. т грузов. По сравнению с аналогичным неплохим периодом прошлого года рост объемов перевалки составил более 167%", - приводятся в сообщении слова гендиректора махачкалинского порта Мурада Хидирова.

Отмечается, что за январь - февраль перевалено более 750 тыс. т нефти и нефтепродуктов, что превышает показатель предыдущего года на 174%. "Зафиксированы хорошие результаты и в номенклатуре сухих грузов. Объем перевалки зерна, цемента и других грузов в 2020 году вырос на 139% и составил более 145 тыс. т", - заключил помощник руководителя порта.

Как ранее сообщал ТАСС Абдулгамидов, по итогам прошлого года ММТП также стал лидером среди российских портов на Каспии по темпам прироста грузооборота, в 2019 году на долю дагестанских портовиков приходилось 61,6% от общего объема перевалки всех грузов на Каспии.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожный и автопаромный терминалы мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год.

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