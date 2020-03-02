Эксперт: рост "внутренних" госконтрактов в СКФО говорит о развитии местного бизнеса

СТАВРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Высокая доля "внутренних" государственных контрактов, заключенных заказчиками с местными поставщиками в Чеченской республике и ряде других субъектов Северо-Кавказского федерального округа, свидетельствует о росте конкурентоспособности местного бизнеса. Об этом рассказала ТАСС доцент кафедры финансов и кредита Северо-Кавказского федерального университета, кандидат экономических наук Альфия Соколова.

По данным рейтинга, опубликованном на портале "Госрасходы" Счетной палаты РФ в конце февраля, в Чеченской Республике доля "внутренних" контрактов в 2019 году по количеству составила 89,4%, по суммам - 90,5%, оба показателя стали самыми высокими в России. В лидерах рейтинга также оказались Дагестан и Карачаево-Черкесия.

"Соотношение налоговых резидентов, выигравших торги, к общему количеству резидентов, принявших участие в торгах, достаточно высоко в регионах Северо-Кавказского федерального округа, что характеризует степень конкурентоспособности местных производителей и свидетельствует о повышении способности местных производителей и бизнес-сообщества удовлетворить государственные и муниципальные нужды", - сказала Соколова ТАСС, добавив, что рост доли "внутренних" закупок стимулирует бизнес, что, в свою очередь, позволяет наращивать доходный потенциал региона.

Она также отметила, что в ходе реформы контрактной системы государственных закупок, произошли существенные изменения в сторону снижения рисков недобросовестной конкуренции.

"Одновременно следует учитывать, что на статистику также влияют неконкурентные способы закупок - прямые закупки у единственных поставщиков, а их доля значительна - это и "малые" закупки, и осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий", - добавила эксперт.

Рейтинг регионального протекционизма составлен по результатам анализа заключения контрактов по 44-му федеральному закону. Как следует из рейтинга, в 2019 году 65,8% контрактов на поставку товаров и услуг для региональных органов власти были заключены с поставщиками из этого же региона. По количеству таких контрактов на первом месте находится Чеченская республика, на втором - Татарстан, на третьем - Дагестан. По сумме "внутренних" контрактов лидером также является Чечня, второе место у Карачаево-Черкесии, третье - у Татарстана.