Российский рынок акций продолжит снижение, несмотря на рост в начале дня

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник открылся ростом на 3% после активного падения неделей ранее. Однако говорить о развороте пока преждевременно, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

Рынок акций РФ вновь демонстрирует снижение после активного роста в первой половине дня. В частности, индекс Мосбиржи на 16:54 мск снижается на 0,87%, до 2760,84 пункта, индекс РТС - на 0,4%, до 1294,52 пункта. Доллар к российской валюте вновь растет - на 0,43%, до 67,165 рубля. Как отмечают эксперты, утренний позитив может быть связан, в частности, с заявлениями мировых ЦБ о готовности смягчения монетарной политики.

Почему рынок рос

Подъем, который демонстрировал рынок РФ утром понедельника, может объясняться как техническим отскоком после панических распродаж конца прошлой недели, так и активными сигналами со стороны мировых ЦБ о намерении усилить монетарное стимулирование экономик на фоне ожидаемого спада из-за коронавируса, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

В частности, рынки ждут снижения ключевой процентной ставки на заседании ФРС США, а также мер по предоставлению ликвидности после заявления председателя американского регулятора Джерома Пауэлла о том, что Федрезерв "внимательно следит" за развитием событий и будет использовать имеющиеся у него инструменты для поддержки экономики, добавил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

"В пятницу индекс широкого рынка S&P500 пробил важные технические уровни поддержки и вербальные интервенции Пауэлла прозвучали как никогда кстати, удержав американский рынок акций от дальнейшего падения", - добавил эксперт.

Также инвесторы ждут шагов от Банка Японии, который сегодня пообещал сделать все возможное для стабилизации рынков, отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Помимо прочего, российский рынок получает поддержку со стороны цен на нефть, которые смогли удержаться выше $50, в том числе на ожиданиях мер стабилизации рынка, которые могут предпринять крупнейшие нефтеэкспортеры на встрече ОПЕК + на этой неделе, добавил Сергей Дейнека.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин полагает, что рост рынка в понедельник носит технический характер.

"Рынок в ходе снижения значительно отклонился от своих обусловленных средней статистической волатильностью значений. Кроме того, они могут быть обусловлены значительным расхождением в оценках экономического, рыночного эффекта от вспышки коронавируса. Это заболевание ни по своему масштабу, ни по летальности не соответствует прогнозам ухудшения ситуации в мировой экономике, которые стали бы следствием этого заболевания", - пояснил эксперт.

Что будет дальше

"Относительно того, сколько времени продлится рост, сказать сложно - инвесторы по-прежнему очень остро реагируют на все новости, связанные с распространением коронавируса",- отметила ведущий аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова. "Как только появятся позитивные новости, например, о появлении необходимого для борьбы с вирусом препарата, рынки будут разворачиваться. И наоборот, новые данные о вспышках заболеваний будут провоцировать дальнейший уход от риска и распродажу бумаг", - добавила она.

Пока же наблюдается увеличение темпов роста количества заболевших, отметил Богдан Зварич. "За пределами Поднебесной в воскресенье число заболевших выросло на 1700 человек. В то же время в Китае данный показатель стабилизировался в районе 500 человек в сутки. В сложившейся ситуации можно констатировать, что на рынках в ближайшее время сохранится высокая волатильность. При этом инвесторы буду выжидать стабилизации ситуации на рынках, тогда как основными действующими лицами продолжат оставаться спекулятивно настроенные игроки", - пояснил эксперт.

Кроме того, актуален вопрос о том, насколько стимулы мировых ЦБ и ОПЕК+ смогут обеспечить сильный и устойчивый рост рынков в период, когда закрыто производство, страдает глобальная цепочка поставок, а запасы находятся на низких уровнях. В банке также прогнозируют сохранение волатильности на рынках и не исключают дальнейшего снижения рынков на фоне продолжения распространения эпидемии за пределами Китая, геополитической ситуации в Сирии и напряженности между Россией и Турцией. Также нарастания кризиса на границе Турции с ЕС усиливает неопределенность, добавили они.

Сергей Дроздов также полагает, что рост российского рынка на данном этапе можно рассматривать только как отскок. "И только лишь при уверенном закреплении индекса Мосбиржи над уровнем 2900 пунктов можно будет говорить о начале разворота на отечественном рынке акций", - добавил он.

В "БКС Премьер" также отметили, что говорить о переходе к восстановительной динамике рынков сегодня преждевременно. По прогнозам компании, диапазон движения индекса Мосбиржи на этой неделе может формироваться в пределах 2800-2900 пунктов, а курс рубля к доллару - в рамках 65,9-67 рубля.

Целевые уровни закрытия текущей недели ИК "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса рубля к доллару составляет 2580-2890 пунктов и 65,9-68,2 рубля за доллар США.