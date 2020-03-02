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Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкалья

Губернатор региона Александр Осипов сообщил, что власти края завершат разработку необходимых расчетов для подготовки программы к концу июля

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкальского края. Об этом она заявила в понедельник во время парламентских слушаний по теме газификации с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

"Мы запишем в наше решение, вас, Забайкальский край, с поручением разработать отдельную программу [газификации региона], согласовать с регионом и начать ее реализацию", - сказала Матвиенко, добавив, что программа должна быть "просчитанной и сбалансированной".

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что регион готов к совместной работе с "Газпромом", местные власти сформировали перечень объектов энергетики, ЖКХ для теплотехнических расчетов, расчетов объемов потребления газа. "Мы завершим к концу июля разработку теплотехнических расчетов, чтобы полностью иметь возможность и исходные данные для разработки программы, уже подготовлены карты-схемы, рассмотрели все направления использования газа. Считаем, что мы готовы", - сказал Осипов во время парламентских слушаний.

Осипов напомнил, что сейчас в крае только угольная генерация, и это, а также ряд ошибок при территориальном планировании, приводит к тому, что тарифы на электрическую и тепловую энергию в регионе фактически по всем видам потребителей выше, чем у регионов-соседей. В условиях, когда Забайкальский край максимально удален от Москвы, восточных портов и крупных сибирских городов, это является серьезным ограничением социально-экономического развития региона, считает губернатор.

По его словам, необходимость в постоянной и дорогой модернизации объектов угольной генерации приводит к давлению на тарифы и высокому уровню субсидий из бюджета для компенсации расходов, то же самое с теплоснабжением. "Это серьезное ограничение для развития экономики, повышенные расходы на бюджет и высокая доля расходов и так бедного населения: до 60% у населения доходят расходы на отопление, услуги ЖКХ", - отметил губернатор. Он упомянул также о негативных последствиях угольного и дровяного отопления для экологии и как следствие - для здоровья местных жителей.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаНовак, Александр ВалентиновичРоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичДальний Восток
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