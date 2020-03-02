WP: ФРС может понизить ставку в связи с вызванной коронавирусом ситуацией на рынках

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции ЦБ страны, может на своем следующем заседании принять решение о понижении базовой процентной ставки после соответствующих просьб инвесторов в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post.

Она подчеркивает, что инвесторы призывают финрегулятор к снижению процентной ставки. Ожидается, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (руководство ФРС) может уже на следующем своем двухдневном заседании, которое пройдет 17-18 марта, принять соответствующее решение, указывает газета. ФРС 29 января сохранила базовую учетную ставку на уровне 1,5-1,75%, как и ожидалось рынком. Этот показатель был сохранен после трех понижений подряд в прошлом году.

Инвесторы, подчеркивает The Washington Post, опасаются, что "кризис в сфере здравоохранения может перерасти в финансовый кризис". При этом газета отмечает, что пока нельзя утверждать, что понижение ставки изменит ситуацию на фондовой бирже.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал ФРС существенно снизить ставку.

Неудачная неделя для рынков

Согласно оценкам газеты The Wall Street Journal, прошедшая неделя стала для фондового рынка США самой неудачной с момента финансового кризиса 2008 года. Падение промышленного индекса Dow Jones за неделю составило 12,4%, индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, - 11,5%, индекса электронной биржи Nasdaq - 10,5%. При этом котировки акций свыше 95% компаний, представленных в листинге S&P 500, снизились более чем на 10% по сравнению с максимумами.

Как поясняет The Washington Post, основной причиной падения котировок является "вновь возникшая неопределенность". "Трейдеры и инвесторы не знают - и не могут знать - как распространение коронавируса изменит реальную экономику производства и прибыли", - говорится в материале газеты.

Газета рассматривает два сценария последствий вспышки коронавируса. Согласно оптимистичному варианту развития событий, опасения, связанные с заболеванием, будут рассматриваться как преувеличенные, а цены на акции стабилизируются или даже восстановятся. Более того, подчеркивает издание, рейтинг Трампа повысится в связи с его усилиями по борьбе с "ростом истерии" вокруг инфекции.

Согласно негативному сценарию, количество случаев заболевания в мире продолжает расти, создавая "замкнутый круг". "Обеспокоенные потребители и бизнес сокращают свои расходы. Прибыль падает. Это еще больше снижает цены на акции. В ответ на это частные лица и компании откладывают любого рода закупки - от отпусков до инвестиций в бизнес", - отмечается в статье. По мнению газеты, такая ситуация выведет Трампа из себя, его будут "критиковать за смятение и страх". При этом The Washington Post напоминает, что, согласно прогнозам, экономика США и без коронавируса в этом году будет замедляться.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 68 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.