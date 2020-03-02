В Госдуму внесен законопроект, призванный исключить ситуации с завышением цен аптеками

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев в понедельник внесли в Госдуму законопроект, призванный исключить ситуации с завышением цен аптеками. Об этом сообщила пресс-служба думских единороссов.

"Неадекватное завышение цен на ряд лекарств в период эпидемий - вопрос, который жестко поставил президент России [Владимир Путин]. И мы предложили механизмы, которые должны предупреждать подобные ситуации", - сказал Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции. В законопроекте в том числе предлагается установить ряд антимонопольных ограничений, в частности, по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть, говорится в сообщении пресс-службы.