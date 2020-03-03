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Форум "Большой открытый диалог", где обсудят проблемы бизнеса, открывается в Екатеринбурге

В мероприятии примут участие около 700 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Форум "Большой открытый диалог", направленный на обсуждение и решение актуальных вопросов предпринимательства, пройдет в Екатеринбурге 3-4 марта. Всего на него зарегистрировано около 700 участников, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе оргкомитета форума.

"Зарегистрировано около 700 участников. В диалоге заинтересованы представители почти всех отраслей экономики. Абсолютное большинство участников из Свердловской области, так как будет дискуссия, направленная на обсуждение и дальнейшее решение актуальных и острых вопросов регионального бизнеса", - сказали в пресс-службе.

В департаменте информационной политики Свердловской области уточнили ТАСС, что особенностью "открытого диалога" является его интерактивная часть. В первый день форума предприниматели смогут лично задать и обсудить свои вопросы с профильными руководителями. Наиболее острые проблемы будут взяты органами власти в дальнейшую проработку. Во второй день форума гости и участники форума будут работать в формате кейс-сессий по таким направлениям, как: технологические инновации, событийная экономика, федеральная платформа "За бизнес!" и другие.

"По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева мы продолжаем внедрять новые коммуникационные практики в работу наших органов исполнительной власти с предпринимателями. Убежден, что форум станет еще одним сигналом для бизнес-сообщества о том, что мы готовы к открытому диалогу по конкретным инвестиционным проектам и условиям их реализации", - цитирует департамент первого заместителя губернатора Алексея Орлова.

Также, по словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, формат "открытого диалога" считается одной из самых эффективных практик, помогающих произвести перезагрузку взаимоотношений бизнеса и власти и выстраивать коммуникации на основе взаимопонимания и доверия.

"Большой открытый диалог" - публичная дискуссия между профильными руководителями исполнительных органов власти региона и предпринимателями. Форум является лучшей коммуникационной практикой по улучшению бизнес-климата согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата субъектов РФ, проводимому Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с ведущими деловыми ассоциациями. Впервые он прошел 19 ноября 2019 года в Екатеринбурге. Форум проводится при поддержке информационного агентства ТАСС.

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