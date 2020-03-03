"Известия": в России к 8 Марта подорожают цветы из Южной Америки

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Цены на розы, хризантемы и другие цветы, привезенные в Россию из Южной Америки, вырастут на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с плохими погодными условиями на материке. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на члена Совета директоров ассоциации "Теплицы России" Александра Литвиненко.

"В этом году к 8 Марта цены на розы, хризантемы и прочие цветы вырастут на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значительное повышение связано с плохими погодными условиями в Южной Америке. Однако розница не будет повышать отпускные цены в таких же пропорциях, поскольку существует ограничение, связанное с покупательной способностью населения. Она сегодня все еще находится на достаточно низком уровне", - пояснил изданию Литвиненко. Он также добавил, что цены на тюльпаны сохранятся на уровне прошлого года, однако "если кто-то и решит их повысить, то не более чем на 5%".

По словам эксперта, еще одна причина повышения стоимости цветов заключается в том, что к празднику необходимо вырастить и реализовать десятикратный объем продукции в довольно короткие сроки, для чего используются дополнительные посадочные материалы. В итоге в "праздничную" стоимость букета также войдут проценты по кредитам, необходимым для финансирования подготовительных работ. Литвиненко добавил, что самый высокий спрос к 8 Марта на розы (45%), тюльпаны (25%) и хризантемы (15%), в то время как мимозы оказались на последнем месте (1%).

В Федеральной таможенной службе (ФТС) "Известиям" сообщили, что цветы к 8 Марта привезли в Россию из десяти стран: больше всего их поступило из Латвии (2,5 млн), Нидерландов (458,6 тыс.), Сербии (156,7 тыс.), Дании (139,1 тыс.) и Польши (111,2 тыс.). Чаще всего в Россию везут розы, рододендроны, азалии и ранункулюсыб из Европы, хризантемы из Японии, Вьетнама и Малайзии, клумбовые розы с высоким стеблем из Эквадора, гвоздики из Колумбии.