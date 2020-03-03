Система управления лесами в России может измениться из-за потепления климата

ИРКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, курирующая национальный проект "Экология", заявила о необходимости приспособить систему управления российскими лесами к происходящим климатическим изменениям.

"Теперь речь идет о необходимости приступить к реализации региональных планов по адаптации ведения лесного хозяйства к аномальным погодным явлениям. Мы должны изменить систему управления и планирования лесами в условиях нарастающих климатических изменений. Не заниматься ликвидацией ЧС, а быть готовыми и действовать на опережение", - сказала Абрамченко во вторник на совещании по развитию лесного хозяйства.

По ее словам, "лесная тема становится все более актуальной в рамках реализации целей Парижского соглашения, климатические изменения очевидны не только для ученых".