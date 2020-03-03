Власти КЧР просят ввести в регионе налоговый режим для самозанятых

ЧЕРКЕССК, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Карачаево-Черкесской республики обратилось в Минфин РФ с просьбой ввести в регионе специальный налоговый режим для самозанятых граждан для сокращения уровня безработицы и теневого сектора экономики в регионе, сообщил во вторник глава республики Рашид Темрезов на совещании по вопросам социально-экономического развития КЧР с участием полпреда президента в СКФО Юрия Чайки.

"В целях сокращения уровня безработицы правительство республики обратилось в адрес Министерства финансов РФ с просьбой ввести на территории субъекта новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который в настоящее время апробируется в 23 субъектах Российской Федерации. Вхождение Карачаево-Черкесии в указанный режим позволит вовлечь в легальные трудовые отношения большое количество самозанятых граждан, тем самым сокращая теневой сектор экономики", - сказал Темрезов.

Он уточнил, что в КЧР уже начата работа по ознакомлению населения республики и предпринимательского сообщества с новым налоговым режимом. "Уже можно с уверенностью сказать, что есть заинтересованность в введении данного режима в Карачаево-Черкесии", - добавил глава республики.

По его словам, по итогам 2019 года численность зарегистрированных безработных в регионе снизилась на 6% к уровню 2018 года, и составила более 2,7 тыс. человек, что составляет 1,4% от численности экономически активного населения КЧР. Общий уровень безработицы в республике составляет 10,3% (в СКФО - 11,1%, в РФ - 4,6%).

Налоговый режим для самозанятых начал действовать с января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане, с 2020 года он действует в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. В конце декабря министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что количество самозанятых предпринимателей в 2019 году составило 330 тыс. человек.