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Дума разрешила автоперевозчикам страховать ответственность за нарушения договора перевозки

Принятый закон гарантирует возмещение ущерба грузовладельцу в случае повреждения, гибели или утраты груза

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о праве автомобильных перевозчиков грузов и экспедиторов страховать свою ответственность за нарушение договора перевозки или транспортной экспедиции.

Сейчас страхование ответственности перевозчиков и экспедиторов не предусмотрено ни одним законом. Тем не менее, как пояснял ранее журналистам один из авторов инициативы, член профильного комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский ("Единая Россия"), грузоотправитель "все равно требует от перевозчиков страховать собственную ответственность". При этом в судебной практике такие договоры чаще всего признаются недействительными.

Принятый закон гарантирует возмещение ущерба грузовладельцу в случае повреждения, гибели или утраты груза. Он также позволит защитить автоперевозчиков и экспедиторов не только от необоснованных претензий владельцев груза, но и от штрафов со стороны заказчиков перевозки.

Инициатива не носит обязательного характера, она лишь дает перевозчикам право страховать свою ответственность.

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