Госдума одобрила в I чтении формирование товарных имущественных пулов в клиринговом центре

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность формирования товарных имущественных пулов в Национальном клиринговом центре.

Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, вносит изменения в законы "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", "О центральном депозитарии", "Об организованных торгах" и в ряд других.

Согласно законодательству о клиринге, имущественный пул представляет из себя обособленную совокупность ценных бумаг и иного имущества, формируемого за счет взносов участников клиринга. В имущественный пул могут вноситься ценные бумаги, денежные средства, в том числе в иностранной валюте, а также драгметаллы. На сегодня небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом "Национальный клиринговый центр" сформировано четыре имущественных пула, а именно: пул ОФЗ, пул облигаций, пул акций и пул всех инструментов, допущенных к операциям РЕПО с центральным контрагентом, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Законопроектом устанавливается, что в имущественный пул могут вноситься только товары, допущенные к организованным торгам и (или) являющиеся базисным активом производного финансового инструмента, допущенного к организованным торгам. Документ позволит открывать счета в центральном депозитарии юридическим лицам, работающим с клиринговой организацией, для которой центральный депозитарий является расчетным и проводящим операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг.

Кроме того, для обеспечения исполнения обязательств перед центральными контрагентами законопроект дополняет закон о клиринге нормой, в соответствии с которой сегрегация счетов не будет считаться основанием необеспечения исполнения и (или) неисполнения обязательств участника клиринга за счет его имущества. Также законопроект вносит в закон "Об организованных торгах" поправки, которые позволят участникам товарного рынка снизить издержки при совершении операций рефинансирования под товарные активы.

"Предлагаемый в законопроекте подход позволит снизить финансовые издержки участников клиринга и временные затраты на проведение операций, повысить гарантии завершения расчетов по сделкам, обязательства по которым определяются клиринговой организацией, так как учет прав на принадлежащие участнику клиринга ценные бумаги будет осуществляться непосредственно центральным депозитарием, совершающим операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга", - говорится в пояснительной записке.