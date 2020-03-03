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Госдума в I чтении приняла законопроект о концессионных соглашениях в электроснабжении

Документ разработало Минэнерго России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий условия концессионных соглашений в отношении объектов электроэнергетики.

Документ разработало Минэнерго России в соответствии c планом мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению "Энерджинет".

Документ включает в состав существенных условий концессионных соглашений, заключаемых в отношении объектов по производству, передаче и распределению электроэнергии, условий об объеме валовой выручки, получаемой концессионером в ходе реализации соглашения, в том числе на каждый год срока действия документа, как это уже предусмотрено в отношении объектов теплоснабжения и объектов по переработке отходов.

Кроме того, законопроект распространяет на регулирование процедуры заключения концессионных соглашений по объектам электроэнергетики действующие нормы, касающиеся соглашений в отношении имущества государственных или муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП), закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, а также имущества государственных бюджетных учреждений, закрепленного за ними на праве оперативного управления.

Принятие законопроекта будет способствовать реализации поставленной в дорожной карте цели уменьшения рисков концессионеров и привлечению дополнительных инвестиций в сферу электроснабжения за счёт создания юридических гарантий предсказуемости и неизменности регуляторных условий для концессионера на всём протяжении срока действия концессионного соглашения, говорится в пояснительной записке.

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