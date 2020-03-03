Карачаево-Черкесия и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве

ЧЕРКЕССК, 3 марта. /ТАСС/. Подписание соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности между Карачаево-Черкесской Республикой и ПАО "Сбербанк" состоялось во вторник, согласно документу, компания будет содействовать с регионом в реализации нацпроектов. Об этом рассказал ТАСС во вторник председатель Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк" Евгений Титов.

"Основные положения подписанного соглашения заключаются в том, чтобы принять активное участие в работе проектного офиса по реализации национальных проектов. У нас есть перечень конкретных проектов, который мы реализуем в Карачаево-Черкесской Республике исходя из наших возможностей по продуктовой линейке. И не только банковских продуктов, но и цифровых сервисов, то есть мы адаптируем свои продукты к каждому из 13 национальных проектов", - сказал Титов.

По его словам, для каждого региона создаются специальные предложения по реализации нацпроектов. "Для каждого региона и в рамках каждого национального проекта есть конкретизированное предложение. Например, я сегодня сказал о туристическом кластере, то есть это продукты и проекты, которые уже адаптированы, нам нужно будет их реализовать с частным инвестором посредством государственно-частного партнерства", - сказал Титов.

Он добавил, планируется подписать аналогичные соглашения со всеми регионами Северо-Кавказского федерального округа. В ближайшее время планируется подписание документа о сотрудничестве с Чеченской Республикой.

КЧР участвует в нацпроектах "Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт". Общий объем финансирования в 2019 году составил 4,5 млрд рублей.