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"Аэрофлот" ожидает поставку 11 A350 и 22 SSJ-100 в этом году

При этом 10 самолетов SSJ-100 компания должна была получить еще в прошлом году

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в 2020 году ожидает поставку 55 самолетов, следует из презентации компании к телеконференции для аналитиков. Из них 11 самолетов - широкофюзеляжные Airbus A350, 22 самолета - российские SSJ-100.

Как уточняется в презентации, 10 самолетов SSJ-100 "Аэрофлот" должен был получить еще в прошлом году, но поставки были перенесены на 2020 год.

При этом заместитель генерального директора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин в ходе телеконференции уточнил, что пять SSJ-100 были переданы авиакомпании в конце декабря 2019 года и поставлены на баланс перевозчика в январе 2020 года.

Также в этом году группа ожидает поставок двух широкофюзеляжных самолетов Boeing 777, шести узкофюзеляжных Airbus A320, трех А321 и семь Boeing 737. Что касается региональных самолетов, то группа планирует, что в течение года получит два новых самолета Bombardier DHC-8 и DHC-4 (их использует дочерняя "Аврора"). При этом из парка в течение года будут выведены 13 самолетов.

По данным на конец 2019 года парк группы состоял из 359 воздушных судов.

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