Российские и корейские инвесторы хотят построить на Ставрополье линию переработки отходов

ПЯТИГОРСК, 3 марта. /ТАСС/. Современную линию переработки отходов планируют построить на Ставрополье компании "Авеню Груп" (Россия) и "Оувелл" (Южная Корея). Она позволит сократить объем захоронения отходов практически на 90%, сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

"В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова с председателем совета директоров компании "Авеню Груп" Сергеем Гляделкиным и генеральным директором корпорации "Оувелл" О Хо Юном. Обсуждены вопросы создания на Ставрополье предприятия по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) с участием российского и корейского бизнеса", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, технологии предприятия позволят сократить объем захоронения отходов практически на 90%, на повторную промышленную переработку будут отправляться не только пластик или стекло, но также опасные для окружающей среды вещества и химические соединения.

"На наш взгляд, сегодня это наиболее экологичная и технологичная линия работы с ТКО, с полностью автоматической сортировкой. С ее помощью абсолютно все вредные вещества из отходов будут перерабатываться, не нанося вред природе", - приводятся в сообщении слова Гляделкина.

Отмечается, что достигнута договоренность, что в ближайшее время специалисты компаний-инвесторов изучат возможности для размещения такого предприятия в Ставропольском крае.