Эксперимент по маркировке молочной продукции в России продлен до 31 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке молочной продукции в России продлен на месяц - до 31 марта 2020 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно действующему ранее постановлению, пилотный проект по маркировке этого вида продукции проводился в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года. Маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты.

"В пункте 1 постановления правительства РФ от 29 июня 2019 г. № 836 "О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на территории Российской Федерации" слова "по 29 февраля 2020 г." заменить словами "по 31 марта 2020 г.". Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в документе.