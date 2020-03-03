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Распространение коронавируса нового типа

Секретариат ОПЕК переводит часть сотрудников на удаленный режим из-за коронавируса

В здании планируется установить тепловизоры для измерения температуры участников переговорного процесса

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Секретариат ОПЕК перевел большую часть сотрудников на удаленный режим работы с 4 марта, когда в здании картеля начнутся министерские переговоры о сокращении добычи нефти. Такая мера предпринимается для минимизации рисков заражения людей, сообщил ТАСС собеседник в картеле.

На удаленный режим с 4 марта будут переведены все работники секретариата, не участвующие в организации министерских встреч, сказал он. На какой период будет действовать такая мера, он не уточнил. Ранее секретариат провел консультации о мерах безопасности в связи со вспышкой коронавируса с ВОЗ и МИД Австрии.

Как сообщалось ранее, количество подтвержденных случаев зараженных вирусом в Австрии достигло 18 человек по состоянию на вторник. Из них половина - в Вене.

По отношению к приезжим делегациям ОПЕК также применит меры безопасности. В частности, в здании планируется установить тепловизоры для измерения температуры участников процесса, будет дежурить медперсонал.

Встреча министров стран альянса ОПЕК+, который объединяет 24 страны, запланирована на 4-6 марта в секретариате ОПЕК. Участникам соглашения предстоит решить, как ответить на падающее потребление нефти, вызванное коронавирусом. Жертвой эпидемии в первую очередь стал Китай, крупнейший импортер нефти в мире, где спрос на нефть снижается из-за сокращения мобильности, промышленного производства и авиаперевозок. По данным ЦДУ ТЭК, экспорт российской нефти в Китай в феврале упал на 35% год к году.

Ближневосточные страны ОПЕК предлагают дополнительно сократить добычу на второй квартал этого года от 600 тыс. б/с и выше. Интригой остается позиция крупнейшего участника соглашения - России. По действующим условиям страны ОПЕК+ сокращают добычу на 1,7 млн б/с к уровню октября 2018 года, сделка истекает 31 марта.

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АвстрияРаспространение коронавируса нового типа
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