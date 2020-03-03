Свердловские власти просят поднять порог доступа инвесторов в проект о защите инвестиций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Свердловские власти предлагают увеличить порог доступа инвестиционных проектов, которые подпадают под действие законопроекта о защите капиталовложений и поощрении инвестиций и будут администрироваться на федеральном уровне, с 1 млрд до 3 млрд рублей, а остальные проекты оставить на администрирование регионов. Об этом сообщила ТАСС во вторник министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

"Важный аспект: определение критериев проектов, которые будут заводиться под соглашение о защите и поощрении капиталовложений. На сегодняшний момент законопроектом определяется администрирование всех проектов стоимостью от 1 млрд рублей, а мы считаем, что на федеральный уровень нужно вынести проекты от 3 млрд, а остальное оставить в регионе", - сказала Казакова в кулуарах форума "Большой открытый диалог", который проходит в Екатеринбурге при информационной поддержке ТАСС.

Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и сопровождения инвестиционных проектов Павел Боровков на сессии форума "Большой открытый диалог", посвященной законопроекту, пояснил, что минимальный порог для подпадания проекта под администрирование на региональном уровне, в соответствии с законопроектом, является 200 млн руб., верхней планкой - 1 млрд рублей.

При этом для обрабатывающей отрасли промышленности законопроектом установлена планка в 1,5 млрд рублей, что является уровнем администрирования на федеральном уровне. В Свердловской области, отметил Боровков, это серьезная проблема, так как в регионе 70% инвестпроектов относятся именно к этой отрасли, поэтому необходимо внести предложение о том, чтобы субъект РФ мог администрировать проекты больше этой суммы и выбирать основные приоритеты для региона.

О законопроекте

Госдума приняла законопроект о защите и поощрении капиталовложений в первом чтении 10 декабря 2019 г. Он предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный. Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от 6 до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий.

Проектный режим имеет порог доступа. Например, для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта общим бюджетом не менее 1 млрд руб. минимальный объем собственных инвестиций - 250 млн руб. Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики - от 1,5 млрд руб. (при общем бюджете не менее 7 млрд руб.). Для проектов в иных сферах экономики - минимум 5 млрд руб. (общий бюджет - от 25 млрд руб.).

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд руб. (с общим бюджетом проекта от 50 млрд руб.) дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на 6-20 лет; квоты на различные ресурсы, ставки по обязательным платежам, за лесные ресурсы на три года.

Все эти гарантии предлагается оформлять в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Инвесторы смогут заключить соглашения вплоть до 2030 г. При этом СЗПК нельзя будет заключать в таких сферах, как нефте- и газодобыча, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность.

О форуме

Форум "Большой открытый диалог", направленный на обсуждение и решение актуальных вопросов предпринимательства, проходит в Екатеринбурге 3-4 марта. Всего на него зарегистрировано около 700 участников. Особенностью "Большого открытого диалога" является его интерактивная часть. В первый день форума предприниматели смогут лично задать и обсудить свои вопросы с профильными руководителями. Наиболее острые проблемы будут взяты органами власти в дальнейшую проработку.

"Большой открытый диалог" - публичная дискуссия между профильными руководителями исполнительных органов власти региона и предпринимателями. Форум является лучшей коммуникационной практикой по улучшению бизнес-климата согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата субъектов РФ, проводимому Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с ведущими деловыми ассоциациями. Впервые он прошел 19 ноября 2019 года в Екатеринбурге. Форум проводится при поддержке информационного агентства ТАСС.