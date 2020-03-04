Продажи товаров повседневного спроса на Ozon выросли в 2,4 раза

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Оборот от продаж FMCG-товаров (товаров повседневного спроса) на интернет-площадке Ozon вырос в 2,4 раза, до 9,04 млрд рублей с НДС, сообщили ТАСС в компании.

В 2019 году (по сравнению с 2018 годом) значительно увеличились продажи в регионах: продажи в Новосибирске выросли на 671% год к году, в Воронеже - на 537%, а в Ростове-на-Дону - на 458%.

За год высокий рост продемонстрировали относительно новые для компании категории: на 200% выросли продажи товаров гигиены, на 177% - товаров для беременных и кормящих, продажи свежих и скоропортящихся продуктов выросли на 166% и средств детской гигиены - на 167%. Продажи бытовой химии выросли на 167%, детского питания - на 164%, подгузников - на 143%.

В 2019 году ассортимент товаров повседневного спроса вырос в два раза, до 570 тыс. товарных наименований: продукты питания (свежие продукты и товары "сухой полки"), зоотовары, бытовая химия, средства гигиены, детское питание. К концу 2019 года уже 54% ассортимента FMCG-товаров на Ozon формировали продавцы маркетплейса (более 2,5 тыс. продавцов).

В 2019 году российский рынок онлайн-продаж продовольственных товаров, по оценкам информационно-аналитического агентства InfoLine, вырос на 70%, до 45 млрд рублей. По данным InfoLine, лидер рынка - "Утконос" - в 2019 году увеличил оборот на 0,4%, до 10,19 млрд рублей. Чистая выручка онлайн-супермаркета Perekrestok.ru, согласно предварительным операционным результатам, за 2019 г. по отношению к 2018 г. выросла на 234,1%, до 4,3 млрд рублей.