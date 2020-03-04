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Эксперты рассказали о снижении маржи у продающих шубы и пуховики ретейлеров

По данным собеседников агентства, из-за теплой зимы рентабельность продаж у специализирующихся на верхней одежде ретейлеров снизилась на 10%, а у продавцов пушно-меховых изделий - на 15-20%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Необычайно теплая прошедшая зима в европейской части России по итогам закончившегося сезона привела к снижению рентабельности продаж у специализирующихся на верхней одежде ретейлеров на 10%, а у продавцов пушно-меховых изделий - на 15-20%, сообщили опрошенные ТАСС эксперты и ретейлеры.

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По данным Fashion Consulting Group, "климатический сбой" в Центральной России оказал влияние на снижение продаж одежды и обуви в стране, наряду с сокращением располагаемого дохода у населения и постепенным ростом цен на продукты и услуги. "Впервые с 2015 года оборот российского fashion-рынка сократился на 3%, - отметила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. - В сравнении с прошлой осенью и зимой трафик посетителей в торговых центрах сократился почти на 10%". По словам эксперта, некоторым ретейлерам к концу января удалось продать лишь треть закупленной зимней коллекции.

"Если резюмировать итоги всего зимнего сезона, то для мехового сектора он выдался непростым. Да, "Снежной королеве" удалось сохранить обороты и продать штук даже больше, чем годом ранее, однако для этого пришлось частично пожертвовать маржей", - отметил заместитель председателя совета директоров компании Ильгам Исаев.

Несмотря на "длинные" праздники, результаты продаж "Снежной королевы" в январе 2020 года оказались как ниже показателя декабря, так и января прошлого года. "Падение продаж составило более 20%. Чуть лучше ситуация стала в феврале 2020 года - оборот сравнялся с прошлогодним, а изделий в штуках было продано больше. Однако достигнуть этого удалось за счет больших скидок, что сказалось на маржинальности продаж", - пояснил Исаев.

Продажи в России другого крупного игрока на рынке - бренда Braschi - в этом году также сократились на 15%. "Наши партнеры и дистрибьюторы почувствовали спад. У нас нет падения [выручки], так как мы компенсировали другими регионами. Мы наблюдаем рост продаж на Украине, в Казахстане, Корее. Но если говорить о точках продаж, то мы считаем это отложенным спросом, который компенсируется в следующем сезоне и в период скидок", - отметила представитель бренда Екатерина Герман.

Потеря маржинальности

"Маржинальность очень существенно просела у большинства продавцов", - подтверждает руководитель подразделения потребительского сектора компании "Делойт" в СНГ Егор Метелкин.

По словам гендиректора Baon Ильи Ярошенко, этой зимой ретейлеры "забыли что такое маржа", хотя большинству из них удалось распродать зимний ассортимент и остаться с нормальными для торговли остатками в 10-20%. Из-за теплой зимы начавшиеся в конце сентября распродажи так и не завершились, и ретейлеры до конца сезона не смогли "удержать полную цену", что существенно сказалось на рентабельности продаж.

К концу сезона компании оказались озабочены объемами остатков, поскольку осознали, что зимние коллекции придется продавать либо по радикально сниженным ценам, чтобы вернуть хоть какие-то деньги, либо "замораживать" и их, и оборотные средства до следующего сезона 2020/21 годов, отмечает глава FCG.

Так, в компании Zenden подтвердили, что продажи зимней обуви в количественном отношении не пострадали именно благодаря вынужденному поддержанию спроса за счет увеличения доли промо-акций.

"Потери огромные - именно в прибыли, маржинальности. Грубо говоря, компании недобрали 10% годовой маржи, то, что было запланировано. Практически никому не удалось удержать маржу на том уровне, который был заложен в бюджетах. Многие компании ушли в глубокий минус. Просили как-то компенсировать торговые центры путем снижения аренды, но это все равно все не восполняет, потому многие компании fashion-отрасли чувствуют себя достаточно плохо", - заключил Ярошенко.

Смещение спроса и диверсификация

Представитель "Делойт" Метелкин отметил, что потери магазинов этой зимой могли быть минимизированы как за счет диверсификации ассортимента, так и за счет объединения ретейлерами точек в разных регионах и даже странах. Неслучайно онлайн-ретейлеры, наряду с падением продаж на традиционно зимние категории, также отметили смещение спроса в пользу других товарных категорий и необычных покупок.

Так, несмотря на снижение продаж пуховиков (на 13%), утепленных курток (на 5%) и шапок (на 1%), на Lamoda выросли продажи шуб "тедди" (за год на 115%), пальто (на 15%). "Если годом ранее в топ самых популярных зимних покупок на Lamoda входили не только кроссовки и футболки, но и пуховики с термобельем, то в этом году вперед вышли джинсы и товары для красоты, с гелем для бровей в роли абсолютного лидера (+415%). Динамичный рост также показали маски для лица (+129%), домашние футболки (+327%) и поясные сумки (+135%)", - отметили в Lamoda.

Как отмечает Анна Лебсак-Клейманс, вместо зимней одежды в Wildberries отметили рост спроса на резиновые сапоги, зонты и другие демисезонные вещи. На них спрос вырос в целом на 111% с ноября 2019 по 20 января 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. "Россияне благодаря теплой погоде покупают кроссовки (+138%) и кеды (+136%), в которых удобно гулять по улицам без снега и слякоти", - отметили в Wildberries.

"Теплая зима изменила структуру продаж ассортиментных групп. Спрос сместился с пуховиков на теплые куртки и полупальто с искусственным утеплителем, увеличив их продажи более чем в полтора раза", - отметил Ярошенко. Заметно выросли продажи осенне-весенней коллекций и у компании Finflare - если в прошлом году в январе их доля в обороте была всего 2%, то в 2020 году - 13%. А покупатели "Снежной королевы" с шуб переориентировались на кожаные утепленные модели верхней одежды и дубленки.

Эффект от масштаба сети отметили такие ретейлеры, как "Обувь России" (большую часть объема продаж которой приходится на Урал, Сибирь и Дальний Восток) и Wildberries. Так, "Обувь России" смогла нивелировать эффект от теплой зимы в европейской части России за счет продаж зимней коллекции в тех регионах, где она была по-прежнему востребована (в IV квартале 2019 года продажи верхней одежды в штуках выросли на 13%), а также за счет распродаж остатков в дисконтных центрах.

По данным аналитиков компании Wildberries, с 1 ноября 2019 по 24 февраля 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2018 и 2019 годах продажи натуральных шуб в России выросли на 47%, пуховиков - на 44%, курток - на 78%, шапок - на 64%, пальто - на 50%, а ботинок - на 41%. Продажи же шарфов взлетели больше, чем в 60 раз, а свитеров - в пять раз.

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