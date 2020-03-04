Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись снижением основных индексов

ШАНХАЙ, 4 марта. /ТАСС/. Основные индексы на биржах материкового Китая снизились после открытия торгов в среду. Соответствующая динамика зафиксирована на сайтах фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" в начале торгов снизился на 0,37%, до отметки 2981,81 пункта. Наибольшие потери несут держатели активов компаний, занятых в телекоммуникационной и информационной сферах. В минусе начались торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" опустился на 0,63%, до 11 411,60 пункта.

Всю прошлую неделю на биржах материкового Китая наблюдался значительный спад на фоне опасений инвесторов относительно влияния дальнейшего распространения нового коронавируса за пределами Китая на мировую экономику. В понедельник наметилась тенденция к восстановлению, основные индексы фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня подскочили более чем на 3%, положительная динамика продолжилась и во вторник.

Замедление деловой активности в среду эксперты связывают с продолжающимся воздействием на настроения инвесторов ситуации вокруг распространения коронавируса нового типа.